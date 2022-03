Fuchs und Hase sind Helden im Kindertheater

Die Stadtbücherei Tettnang lädt in den Osterferien zum Kindertheaterein. Ein Fuchs, ein Hase und ein Forscher sind am Mittwoch, 20. April, die Helden auf der Bühne der Bücherei. Das Figurentheater Pantaleon aus München wird um 10 Uhr seine Version des Bilderbuchklassikers von Kathrin Schärer im KiTT präsentieren. Alles dreht sich im Figurentheater zunächst um die Frage: Wo ist denn nur der Ort, an dem sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen? Das möchte der Forscher herausfinden und macht sich auf die Suche. Das Figurentheaterstück mit einem Schauspieler und Figuren ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.