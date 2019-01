Fußballjunioren des TSV sind Vizemeister

Einen tollen Auftakt hat die Tettnanger Fußballjugend mit zwei Vizemeisterschaften unter die jeweils acht besten Hallenmannschaften im Bezirk Bodensee gebracht. Den Auftakt machte laut Bericht am vergangenen Samstagmorgen die D1 in der Ailinger Halle. Eine schwierige Gruppe mit dem FV Ravensburg 1, dem VfB Friedrichshafen 1 und dem FV Bad Waldsee wartete dabei auf die Tettnanger.

Schon im ersten Spiel sorgte der TSV für eine Turnierüberraschung und schlug den FV Ravensburg mit 1:0. Ein großes Kämpferherz, ein schneller Konter und ein überragender Torhüter Luis Ammann sorgten für einen nicht erwarteten Sieg gegen den FV.

Das diese Paarung später auch das Endspiel war, konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Im zweiten Spiel gegen den FV Bad Waldsee lieferte der TSV ein sehr gutes und diszipliniertes Spiel. Drei Sekunden vor Schluss erzielte Rudi Kirchgässner den vielumjubelten Siegtreffer und machte somit den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Im abschließenden Gruppenspiel spielte der TSV das Zünglein an der Waage für die anderen Turnierteams. Wiederum ohne Gegentor trotzte man dem VfB Friedrichshafen ein 0:0 ab und gab somit dem FV Ravensburg die Steilvorlage, ebenfalls ins Halbfinale einzuziehen, was dieser auch nutzte. Dort wartete dann der SV Weingarten auf den TSV Tettnang. Auch hier traten die TSV-Spieler sehr diszipliniert auf und gingen durch eine Kombination Rabic-Kirchgässner in Führung. Eine Unachtsamkeit führte zum Ausgleich und später zum Sechs-Meter-Schießen, das an Spannung kaum zu überbieten war. Der zwölfte Schuss und eine Parade von Luis Ammann brachte den TSV ins Finale.

Dort traf man wiederum auf den hoch favorisierten FV Ravensburg, der sich jetzt kein zweites Mal überraschen ließ. Ein frühes 1:0 ließ der FV dann das Tor zum 2:0 folgen. Die Jungs des TSV Tettnang hatten nicht mehr die Kraft, dagegenzuhalten. Verdient wurde der FV Ravensburg letztlich Turniersieger, die Jungs vom TSV Tettnang erreichten den sehr guten zweiten Platz.

Mit deisem Erfolg geht es für den TSV in der Hallenrunde auf Verbandsebene weiter.