Fußball: TSV-Oberligist empfängt Freiburg II

Zum 19. Spieltag der Frauenfußball-Oberliga erwartet der TSV Tettnang am Sonntag, 10. Mai, den Tabellenzweiten SC Freiburg II. Spielbeginn ist 13 Uhr im Ried.

Rückblickend auf die 1:3-Hinspielniederlage Anfang November im Breisgau, die die Freiburger erst in den letzten zehn Spielminuten drehen konnten, fiebern die Monfortstädterinnen der Partie entgegen. Nach einem enttäuschenden 1:6 gegen den KSC am vergangenen Wochenende kommt es laut TSV-Vorschau nun darauf an, die Konzentration auf den bevorstehenden Gegner zu lenken und diese Partie abzuhaken – um noch einmal der Liga zeigen zu können, welches Potenzial bei den Spielerinnen in den eigenen Reihen steckt.