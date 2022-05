Frühjahrskonzert des Musikvereins Laimnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„In schwierigen Zeiten muss man eben auch mal andere Wege gehen“. Treffender hätte es Vorstand Jens Mühle in seiner Begrüßung nicht ausdrücken können. Nachdem das traditionelle Weihnachtskonzert am 1. Weihnachtsfeiertag pandemiebedingt schon zum zweiten Mal abgesagt werden musste, entschied sich der Musikverein in diesem Jahr dazu, ein Frühjahrskonzert zu veranstalten. Neben der musikalischen Unterhaltung stand im Fokus, Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten. Die zahlreichen Zuhörer, die den Weg in die Argentalhalle Laimnau fanden, freuten sich sichtlich über diesen Schritt in Richtung Normalität.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Eva Weiß machte mit fetzigen Klängen zum Soundtrack von „Shrek 2“ den Anfang und sprühte förmlich vor Energie. Mit ihrem zweiten Stück „Themes from Orpheus“ gelang es ihnen zudem, nochmals eine ganz andere Facette von sich zu zeigen. Als Zugabe performten die Jungmusikanten zusammen mit Musikanten der „großen“ Kapelle noch den Klassiker „Imagine“ von John Lennon.

Auch bei den von Dirigent Simon Heimpel ausgewählten Stücken für die Musikkapelle wurde weitestgehend auf traurige Melodien verzichtet und vorrangig auf fröhliche Klänge gesetzt. Das Publikum durfte einen tollen Konzertabend mit einem vielseitigen Repertoire genießen. Von traditionellen Klängen in der „Limburg-Phantasie“ über moderne Töne in „Total Toto“, dem Graf Zeppelin-Marsch, Bigband-Sound oder dem Walzer „Rupertiwinkler“ war für jeden Geschmack etwas dabei, was auch mit lautstarkem Applaus belohnt wurde.

Abschließend dankte Vorstand Jens Mühle nochmals allen, die zum Gelingen dieses Konzertabends beigetragen und vor allem auch zugunsten der Ukraine gespendet haben. Durch die Eintrittsgelder, welche auf freiwilliger Spendenbasis gesammelt wurden sowie durch weitere großzügige Spenden kam die beachtliche Summe in Höhe von 2800 Euro zusammen, welche inzwischen an das Integrationsnetzwerk Tettnang als regionale Organisation übergeben werden konnte. Der Musikverein Laimnau bedankt sich nochmals recht herzlich bei allen Spendern.