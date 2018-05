Fronleichnamsprozession zieht durch Tettnang – Pfarrpensionär trägt Minstranz

Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie, in den Zeichen von Brot und Wein, gefeiert wird. Zur Feier dieses Festes hatten sich die Gottesdienstbesucher und Fahnenabordnungen von Stadtkapelle, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Blutreitergruppe Tettnang und Kolping Tettnang mit Kreuz und Fahnen zum Festgottesdienst auf dem Montfortplatz versammelt. Ganz vorne mit dabei die Kommunionkinder. Im Gottesdienst der von der Stadtkapelle Tettnang umrahmt wurde, machte Gemeindereferentin Frau Ruess in ihrer Predigt dann die Bedeutung von Brot und Wein auch in der heutigen Zeit zum Thema. Über die Schlossstraße und die liebevoll geschmückte Karlstraße zog die Prozession im Anschluss zum Gebet zum Altar an den Bärenplatz. Beim letzten Teil der Prozession zurück zur St. Gallus Kirche übergab Pfarrer Hagmann die Monstranz noch für eine kurze Wegstrecke an Pfarrpensionär Erhard Winter der die Prozession im Rollstuhl begleitete. Bei einem Frühschoppen vor dem Gemeindezentrum fand das Fest seinen Ausklang. Foto: tt-bilder (hne)