Frischer Wind mit neuer Chorleiterin

„Singen macht Spaß“ – der Liederkranz Tettnang startet mit einem vielfältigen Programm in das neue Postcorona-(Schul-)Jahr.

Am 28. September beginnen die Proben unter neuer Chorleitung: „Musik ist mein Leben“ lautet das Credo der 24-jährigen Chorleiterin Theresa Gauß, die nicht nur schwungvollen Elan in den Choralltag bringt, sondern das musikalische Angebot auch mit ergänzender Stimmbildung abrundet.

Keine Frage, dass mit der jungen Chorleiterin auch das Liederrepertoire runderneuert wird. Und einer der ersten öffentlichen Auftritte wird dann das Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Tettnang sein.

Die richtige Zeit also, für interessierte Sänger und Sängerinnen einzusteigen, um gemeinschaftliches Singen auszuprobieren und am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Denn abgesehen von der Freude am Chorgesang hat der Liederkranz noch viele weitere Freizeitangebote zu bieten: Interessante Ausflüge, Wanderungen, Hock nach der Singstunde, diverse Konzertbesuche und vieles mehr laden zum Mitmachen ein.

Singstunde ist jeden Mittwochabend von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr in der Manzenbergschule („ Aquarium“). Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Einfach hingehen und ausprobieren.