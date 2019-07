Friedhofsplanung sieht neue Bestattungsformen vor

Im Juli-Gemeinderat ist das Thema Friedhofsanierungen und Bestattungsformen auf der Agenda gestanden. Dazu hat auch ein Ortstermin stattgefunden. Kämmerer Robert Riedesser erläuterte, dass zwei weitere Urnenwände auf vorhandenen Fundamenten Platz finden sollten. „Hier muss rechtzeitig etwas geschehen, denn es sind gerade noch vier Fächer frei“, erläuterte Riedesser.

Die Urnen-Erdgräber sollten zudem zwei weitere Reihen erhalten. Darüber hinaus gehe es um zwei – für Neukirch – neue Bestattungsformen. So sollen auf der Rasenfläche anonyme beziehungsweise halb-anonyme Urnengräber auf einen Teil der Rasenfläche kommen, samt einer Stele als Option für gewünschte Tafeln mit Namens-, Geburts- und Todestag. Als weitere Neuerung sollen so genannte Rasengräber entstehen. Dabei werden zwar einzelne Grabsteine auf Fundament gestellt, aber ohne Einfassung, Wege oder Bepflanzungen, eben mit Rasen rundherum. Sanierungsmaßnahmen bei den Elektroleitungen sind ebenfalls geplant. Nicht einig wurde sich der Rat bei den Sanierungsmaßnahmen für die Wege, ob mit Kies, Asphalt oder Steinplatten, sowie Kostenfragen müssten noch geklärt werden. Daher kam die Wegesanierung auf Antrag von Adrian Strauß (CDU) nicht mit in den Beschluss. Walter Gauß schlug vor, die neue Satzung den Tatbeständen anzupassen und nannte als Beispiel Fotos an Urnengrabplatten. Kämmerer Riedesser wies darauf hin, dass er mit rund 19 000 Euro für die Urnenwände kalkuliere. Außerdem sei es notwendig, die neuen „Gebührentatbestände“ mit in der aktualisierten Friedhofssatzung zu berücksichtigen.