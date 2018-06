Freude und Wehmut begleiten das Spiel

Mit einem abwechslungsreichen Orchesterkonzert hat am Montagabend das gemeinsame Kammerorchester von Montfort-Gymnasium und Musikschule Tettnang im Rittersaal großen Applaus geerntet.

Es ist immer eine Freude zu erleben, zu welchen Leistungen ein reines Schülerorchester geführt werden kann, auch wenn es jedes Jahr wieder seine besten Kräfte hergeben muss. So musste auch diesmal Orchesterleiter Joachim Trost mit Wehmut fünf Spieler verabschieden, die, wie er sagte, seit sieben, acht Jahren dabei waren und mit besonderen Leistungen hervortraten: die Solistinnen Bettina Seydel und Julia Frisch, den Konzertmeister Julius Bretzel, die Stimmführerin der Bratschen, Marlene Wagner, und die Cellistin Elena Metzen.

Dass es so viele Jahre geworden sind, zeigt Trosts Ansatz, schon die jüngsten Talente einzubeziehen, die im Miteinander mit den Großen in Ruhe heranreifen können. Hoffen wir daher auch jetzt wieder auf talentierte, spielfreudige Nachfolger.

Allegro mit zupackender Vitalität

Das Programm, das Barock, Klassik, Romantik und Gegenwart einschloss, war ein Zeichen dafür, dass die jungen Spieler an verschiedene Musikstile herangeführt werden, selber im Spiel ihre Besonderheiten erleben dürfen. Daher werden hier, anders als in Profi-Konzerten, auch Werke nur mit einzelnen Sätzen vorgestellt. Mit frischem Elan gingen die jungen Musiker mit dem ersten Satz die anmutige Musik von Mozarts Sinfonie in G KV 199 an und wechselten dann mit Mendelssohns Streichersinfonie Nr. 10 h-Moll in die Romantik. Schön durchgehalten wurde die leise Melancholie des Adagio, während das Allegro mit zupackender Vitalität erklang. Wie eine Wellenbewegung ging es durch die Orchesterstimmen, kraftvoll profilierten sich die Stimmführer von Violine und Bratsche, zu einem einzigen summenden Klangkörper erhob sich zuletzt das ganze Streichorchester. In Vivaldis Concerto a-Moll für Violoncello und Orchester war die erste Solistin des Abends zu bewundern: Mit schönem warmen Ton und sicherem, kraftvollem Strich spielte Bettina Seydel das Solo im Allegro. Auch ohne ein Solistenkonzert zu sein, bot Elgars Serenade e-Moll op. 20 nicht nur dem Tutti, sondern auch den Stimmführern reiche Gelegenheit, sich zu profilieren. Ebenso farbig spielte das Orchester Griegs Holberg Suite op. 40 mit ihren vorwärtsdrängenden, graziösen, spätromantisch atmosphärischen und fröhlichen Sätzen.

Begeisterte Bravorufe erntete die Violinsolistin Julia Frisch mit zwei Bravourstücken: Noch in den höchsten Höhen glockenklar spielte sie Piazzollas Tango „Oblivion“, süffig-erotisch und mit atemberaubenden Tempo Vittorio Montis berühmten Csárdás. Mit Brahms’ Ungarischem Tanz Nr. 5 verabschiedete sich das Orchester.