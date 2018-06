Freizeitsportler wandern im Bregenzerwald

Zu einer ganztägigen Wanderung auf den Baumgarten im Bregenzerwald am Sonntag, 13. Juli, lädt die Abteilung Freizeitsport des TSV Tettnang ein. Abfahrt ist um 8 Uhr am Lidl-Parkplatz in Tettnang.

In Fahrgemeinschaften geht es zunächst zum Parkplatz der Bergbahn Bezau. Die Mitfahrt kostet zehn Euro. Die Bergbahn bringt die Wanderer zur Mittelstation. Von dort aus wandert die Gruppe auf einem mäßig steilen Weg zur Bergstation Baumgarten (1640 Meter) und von dort aus weiter auf dem Panoramaweg, ebenfalls mäßig steil, hinauf zur Hinteren Niederen Alp auf 1711 Metern Höhe. Unterwegs wird gevespert. Die reine Gehzeit beträgt bergauf etwa zwei Stunden. Bergab geht es zurück zur Bergstation Baumgarten, dann auf einem schmalen Alpweg zur Wildmoos Alp und weiter zur Mittelstation der Bergbahn. Im Berghaus Sonderdach ist eine Einkehr vorgesehen. Die reine Gehzeit bergab beträgt etwa zwei Stunden. Als Ausrüstung empfohlen werden Trinkwasser, Vesper, Sonnenschutz, Regenschutz, Wanderstöcke und ein Sitzkissen.

Wanderführer ist Eberhard Reis, Telefon 07541 / 37 13 32, E-Mail: eberhard_reis@web.de. Bei Regen fällt die Wanderung aus. Die Teilnahme auf eigene Gefahr, der Verein übernimmt keine Haftung.