Freiwilliges soziales Jahr: Musikschule Tettnang hat Stelle frei

Die Musikschule hat eine FSJ-Stelle frei. Da der aktuelle Bewerber „personell verhindert“ ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt, biete sich an der städtischen Musikschule für interessierte Jugendliche oder junge Erwachsene die Möglichkeit für ein freiwilliges soziales Jahr Kultur (FSJ Kultur) im kommenden Schuljahr 2020/21 an. Die Schule sei sehr aktiv und mit aktuell mehr als 1100 Schülern auch relativ groß. Dementsprechend interessant gestalte sich die Stelle.

Die große Angebotsbandbreite der Musikschule Tettnang bietet eine interessante Vielfalt an Aufgaben, Engagement- und Erfahrungsmöglichkeiten im Tätigkeitsfeld Musik, Kultur und Bildung. Dies ermöglicht laut Pressemitteilung abwechslungsreiche Einblicke und Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Bereich Musizieren, Musikvermittlung, Arbeit und Kontakt mit Menschen jeden Alters, sowie Organisation und Management von Kultur.

Neben der Mithilfe in der Veranstaltungsorganisation, der Verwaltung von Kultur und der Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit, bietet diese Stelle die Möglichkeit zur Hospitation, zum kostenlosen Musikunterricht und der Teilnahme an Orchestern und Bands. Neben Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Newsletter, Musikschulzeitung, Grafikdesign) und Sekretariatsunterstützung, bietet das eigenständige Projekt Gestaltungsmöglichkeiten und die Integration in den Kulturbetrieb einer Musikschule Teilhabemöglichkeiten, die sich an den eigenen Interessen und Stärken orientieren lassen.

Weitere Informationen zu der FSJ-Stelle bei Musikschulleiter Wolfram Lutz unter Telefon 07542 / 931 60.