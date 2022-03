Freiwilliger Feuerwehr sammelt Alteisen

Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang sammlt am Samstag, 19. März, im Stadtgebiet sowie in Bürgermoos und Kau Alteisen und Schrott. Das Alteisen muss bis 8 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden. Die Feuerwehr bittet darum, dass der reguläre Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird und weist darauf hin, dass später bereitgestelltes Alteisen oder Schrott wird nicht mehr abgeholt werden kann. Nicht erlaubt ist Schrott mit Fremdbelastung oder anderen Fremdstoffen, heißt es in der Mitteilung. Nicht als Sammelschrott angenommen werden konkret: Acetylenflaschen (gelb), Druckbehälter für Chlor, Gas und Sauerstoff, Gasflaschen jeglicher Art, Aerosol-Dosen (Farbspraydosen), ölgefüllte Kompressoren von Kühlgeräten, Elektro-Nachtspeichergeräte, Behälter mit Restflüssigkeiten wie Maschinen, Getriebe, Motoren oder Fässer, PU-Schaum und Sandwichbleche und Bauschutt, Fahrzeugreifen, Feuerlöscher und Autos. Die Abteilung Langnau sammelt dann am Samstag, 26. März, in der Ortschaft Langnau.