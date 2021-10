Freiwillige Feuerwehr Tettnang sammelt im Oktober Schrott

Die Abteilung Tettnang, Langnau und Tannau der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang führen im Oktober Straßensammlungen für Alteisen- und Schrott in den jeweiligen Ortschaften und im Stadtbereich mit Bürgermoos und Kau durch. Das Alteisen sowie der Schrott muss bis 8 Uhr abholbereit am Straßenrand abgelegt werden. Es wird gebeten, darauf zu achten, dass der reguläre Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Die Feuerwehrleute weisen darauf hin, dass jeglicher Schrott und jegliches Alteisen frei zugänglich zur Abholung bereitgestellt werden muss. Später bereitgestelltes Alteisen oder Schrott werde nicht mehr abgeholt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Schrottsammlungen wird nur Sammelschrott ohne Fremdbelastung oder anderen Fremdstoffen angenommen. Nicht als Sammelschrott angenommen werden: Acetylenflaschen (gelb), Druckbehälter für Chlor, Gas und Sauerstoff, Gasflaschen jeglicher Art, Aerosol-Dosen (Farbspraydosen), ölgefüllte Kompressoren von Kühlgeräten, Elektro-Nachtspeichergeräte, Behälter mit Restflüssigkeiten wie zum Beispiel Maschinen, Getriebe, Motoren oder Fässer, PU-Schaum und Sandwichbleche, Bauschutt, Fahrzeugreifen, Feuerlöscher oder Autos

Termine, Infos und Anmeldung: Tettnang: Samstag, 9. Oktober; Eine Anlieferung am Sammelplatz beim Freibad Ried ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht) von 9 bis 11 Uhr wieder möglich.Sperriger und schwerer Schrott/Alteisen muss telefonisch angemeldet werden unter 07542/53940

Langnau: Samstag, 23. Oktober, ab 18 Uhr; Anlieferungen am Sammelplatz sind nicht erlaubt (Telefon: 01 70 / 184 7180).

Tannau: Samstag, 30. Oktober, von 9 bis 11 Uhr; Eine Anlieferung am Sammelplatz auf dem Parkplatz beim Freibad Obereisenbach ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht) wieder möglich (Telefon: 0162 / 7487100).