Das Landgericht Ravensburg hat am Montag einen in Tettnang wohnhaften nigerianischen Staatsangehörigen vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen. Auf Freispruch – gegen den die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen war – hatte zuvor schon das Amtsgericht Tettnang erkannt. Im Saal zwei des Landgerichts blieben allerdings Zweifel.

Was man weiß: Eine im gewerblichen Computerbetrug nicht unbekannte Frau hatte an verschiedene Kontenbesitzer in Großbritannien, der Türkei und Deutschland gestückelten Beträge überwiesen. Zuvor hatte sie eine andere Frau um über 100 000 Euro geprellt. Unter den Überweisungen befanden sich auch die 2500 Euro mit dem Kennwort „Schulgeld“ an den in Tettnang wohnhaften Angeklagten, dem die mit einem vermutlich falschen Namen operierende Betrügerin nicht bekannt und dem schleierhaft ist, wie die an seine Bankverbindung bei der Sparkasse Bodensee kam, wie er seine Dolmetscherin beteuern ließ. Exakt die Summe von 2500 Euro hatte der 41-Jährige zum Überweisungszeitpunkt für eine Gebrauchtwagenvermittlung von einem nigerianischen Bekannten erwartet. Als er eine ihm gut geschriebene Überweisung in dieser Höhe am Bankautomaten zur Kenntnis genommen hatte, ging er zum Bankschalter und ließ sich die Summe ausbezahlen, um damit das von einem weiteren „Freund“ in Köln aufgetriebene Auto zu bezahlen. Wer der Übersender des Geldes tatsächlich war, will er nicht bemerkt haben. Ihm habe genügt, die erwartete Summe gesehen zu haben, berichtete er vor Gericht. Den Absender seiner kriminellen Gönnerin Sabine Hollfelder will er nicht wahrgenommen haben.

Der seit 2012 in Deutschland lebende Afrikaner hatte seit fünf Jahren nichts mehr von seinem nigerianischen „Freund“ gehört und wunderte sich, als der ihn eines Abends in Tettnang anrief und bat, ihm zu helfen, in Deutschland ein billiges Auto um die 2000 Euro aufzutreiben, es nach Hamburg zu bringen und es dort nach Nigeria verschiffen zu lassen. Noch am Abend suchte er im Internet und fand Autos in dieser Preisklasse – in Köln. Die freudige Nachricht übermittelte er umgehend seinem Spezl „Prince“ in Afrika, verbunden mit dem Hinweis, für den Autokauf an den Rhein reisen zu müssen, was mit Kosten verbunden sei. Der Autointeressent willigte ein und ließ sich die Bankverbindung für die Überweisung nennen. Am nächsten Tag rief der Angeklagte in Köln einen Bekannten an, ihm beim Autokauf und der Überführung nach Hamburg behilflich zu sein. Der sagte seine Unterstützung zu.

Stichwort „Schulgeld“

Sogar eine überaus günstige Mitfahrmöglichkeit von Tettnang nach Köln (15 Euro) will der Angeklagte rasch gefunden haben. Dort angekommen begannen die Verkaufsverhandlungen mit einem Landsmann, der am Montag als Zeuge aus Köln angereist war. Doch damit begannen die Widersprüche zwischen Noch-Angeklagtem und Verkäufer, letzterer im Zeugenstand. Hatte der 41-Jährige behauptet, er sei bei den Kaufvertrags-Formalien dabei gewesen, will der Zeuge den Angeklagten weder kennen noch jemals gesehen haben. Und während der Zeuge schilderte, das Verkaufsobjekt – ein Ford Galaxy – habe keinen Schaden gehabt, sprach der Angeklagte von einem kaputten Motorteil, weshalb man den Preis auf 1500 Euro drücken konnte, dazu seien 800 Euro für die Schiffspassage fällig gewesen.

Widersprüche zwischen den beiden Landsleuten aus Afrika gab es auch in ihren Aussagen über ein eingewickeltes Nummernschild, das ein junger Mann besorgt haben soll und den Angaben darüber, ob der „Tettnanger“ nun mit nach Hamburg fuhr oder dies der junge Mann übernommen hat, weil der Angeklagte keinen Führerschein besitzt und deshalb erneut günstig (20 Euro) von Köln zurück nach Tettnang beziehungsweise Kehlen mitgenommen wurde.

verwirrung um Überweisung

Einige Monate später erhielt der Angeklagte von der Polizei einen Brief mit einer Vorladung für den nächsten Tag. Der kam er am nächsten Tag nach, um in Amtshilfe für bayrische Kollegen die Frage zu beantworten, ob er eine Frau Hoffelder kenne? Die habe an ihn 2500 Euro mit dem Stichwort „Schulgeld“ überwiesen. Nein, das habe er nicht gewusst, und nichts von einem Betrug. Anschließend habe er seinen verdächtigen Spezl „Prince“ in Nigeria anrufen wollen, um ihn zur Rede zu stellen. Doch der sei nicht zu erreichen gewesen.

Vergeblich waren die Bemühungen von Richterin Fischer-Dankworth, auf Kontoauszügen die 2500 Euro aus Nigeria zu finden. „Wo ist das Geld von ,Prince’?“, fragte sie, doch da stand nur die identische Summe dieser Frau Hollfelder. Die Staatsanwaltschaft nahm ihre Berufung zurück, und die Verteidigerin stimmte zu. Die Kosten des Verfahrens übernimmt die Staatskasse. Wie schon das Amtsgericht Tettnang erkannte, war das Gericht nicht überzeugt, dass die 2500 Euro aus einer rechtswidrigen Tat stammen. Weshalb „im Zweifel für den Angeklagten“ galt. Nur eines scheint sicher: Das Auto ist in Nigeria angekommen, sagte jedenfalls „Prince“ – bevor er untertauchte.