Freie Wähler besuchen den neuen Tafelladen.

Beim monatlichen Treffen haben die Freien Wähler die neuen Räume des Tafelladens in der Kalchenstraße 9 besucht. Der Vorsitzende Michael Hagelstein erläuterte die verbesserte Situation, die eine großzügigere Präsentation der Waren, sowie schnellere Bedienvorgänge möglich machen. Auch die Mitarbeiter zeigten sich glücklich mit der neuen Gestaltung des Tafelladens, die ein reibungsloseres und hygienischeres Arbeiten ermöglicht, berichten die Freien Wähler in einem Schreiben. Freiwillige Helfer sammeln überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte gegen ein kleines Entgelt. Durch Spenden können die Verantwortlichen Grundnahrungsmittel zukaufen. Die Freien Wähler spendeten aus ihrer Vereinskasse 250 Euro. Jeder kann die Arbeit der Tettnanger Tafel durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft (mindestens 15 Euro pro Jahr) unterstützen. Foto: FW