Freibad Ried öffnet wieder – diese Regeln gelten beim Badespaß in Corona-Zeiten

Sobald die Temperaturen merklich wärmer werden, zieht es viele Wasserratten wieder ins Freibad – das ist auch in diesem Somer möglich, allerdings nur mit strengen Hygienevorschriften.Ab kommendem Montag, 15. Juni, öffnet das Tettnanger Freibad Ried wieder für Besucher.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Aufenthaltszeit für Badegäste allerdings zunächst auf fünf Stunden während der regulären Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr begrenzt. Grund dafür sei, dass in der Landesverordnung eine maximale Besucherzahl geregelt ist. Diese richte sich nach der Größe der Liegewiese sowie der Schwimmbecken. Es müsse auch hier ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Daher sei nur eine begrenze Anzahl an Badegäste möglich.

Für Tettnang bedeute das, dass sich maximal 800 Badegäste gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen. „Dass möglichst viele in den Genuss des nassen Bades kommen, wird die Aufenthaltszeit beschränkt“, heißt es in der Mitteilung. Zum Einlass bestehe zudem eine Maskenpflicht. Ebenso für den Gang auf die Toilette. Die Umkleidekabinen würden außerdem nur beschränkt zur Verfügung stehen und es werde an die Badegäste appelliert, sich bereits Zuhause umzuziehen und die Badeklamotten bereits unter der normalen Kleidung zu tragen.

Das Land verpflichte die Bäderbetriebe, von allen Badegästen Kontaktdaten zu erheben. Um Warteschlangen vor allem an sonnigen Wochenend- und Feiertagen zu vermeiden, stelle die Stadt Tettnang daher eine App für Smartphones bereit, die eine Online-Reservierung ermöglicht und einen Überblick über die aktuelle Anzahl der Badbesucher liefert.

Im Moment sei es die kostenlose App „Schwimm App – unkompliziert ins Freibad“ im AppStore für das iPhone erhältlich. Für Android-Handys werde dies in den nächsten Tagen eingerichtet.

Wer sich nicht per App registrieren kann oder möchte, kann auf der Homepage des Freibades sowie der Stadt ein Formular nutzen. Die Stadt bitte alle Besucher, das Formular bereits im Zuhause auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Zur Not würden auch an der Kasse Formulare bereit liegen. Die ausgefüllten Formulare und die Daten der App werden für die Nachverfolgung im Falle einer Infektion für vier Wochen aufbewahrt. Danach werden sie vernichtet.

Aufgrund der verkürzten Aufenthaltszeiten gelten laut Stadt vorläufig reduzierte Eintrittspreise: Erwachsene zahlen demnach zwei Euro, für Kinder, Jugendliche und den ermäßigten Tarif beträgt der Eintritt einen Euro. Die Familienkarte kostet vier Euro. Punkte-, Zehner- und Saisonkarten werden nicht mehr ausgegeben. Bereits gekaufte Karten können laut Mitteilung jedoch weiter benutzt werden, auch hier gelte jedoch die Aufenthaltsbeschränkung, ein Zutritt könne außerdem nicht garantiert werden. Bargeldloses Zahlen sei derzeit noch nicht möglich, werde jedoch in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen.

Beim Besuch des Freibads gelten weiterhin die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, die auch sonst im öffentlichen Raum beachtet werden müssen. Unter anderem gelte im Freibad Ried eine Maskenpflicht bei Warteschlangen sowie im Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereich. Für Bereiche wie etwa Toiletten gelten Beschränkungen der maximal zulässigen Personenzahl, auf die vor Ort hingewiesen wird.

Außerdem dürfen laut der Mitteilung ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, also etwa Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden. Nach dem Baden solle auf das Duschen verzichtet werden, ebenso auf das Föhnen der Haare.

Um die Hygieneregeln einhalten zu können, werde man sensible Bereiche stündlich desinfizieren. Ebenso werde es jeden Abend eine Grundreinigung des Bades geben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ebenso müsse das Kiosk im Freibad Ried vorerst geschlossen bleiben. Die Stadt arbeite jedoch an einer Lösung, um vielleicht ein kleines „to go“-Angebot ermöglichen zu können, heißt es weiter.