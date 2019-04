Freibad Obereisenbach holt Besucherrekord

Erstmals hatte das Freibad Obereisenbach in der vergangenen Saison mehr Besucher als das Freibad Ried. Was an Badegästen dazukam, hat sich in der Bilanz des Freibads aber nicht niedergeschlagen, hieß es im Verwaltungsausschuss der Stadt Tettnang. Kurioserweise waren die Einnahmen im Ried höher als in Obereisenbach.

Knapp 84 000 Euro hat das Freibad Ried im vergangenen Jahr mit Badegebühren eingenommen. Fast 14 000 Euro mehr als 2017. Im Freibad Obereisenbach stiegen die Einnahmen aus den Badegebühren ebenfalls von nahezu 59 000 Euro auf knapp 72 600 Euro. Im Verhältnis zu den Badegästen ergibt dieses Ergebnis jedoch ein Ungleichgewicht. Denn obwohl die Jahreseinnahmen mit den Badegebühren niedriger lagen als in Ried, lockte das Freibad in Obereisenbach im vergangenen Jahr erstmals mehr Besucher an. Mit ungefähr 59 200 Besuchern lag Obereisenbach klar vor Ried mit circa 53 400 Badegästen. Gründe dafür sieht die Stadtverwaltung unter anderem darin, dass der Kartenvorverkauf in Ried früher startet als der in Obereisenbach. Außerdem ist der Eintritt für Kinder unter sechs Jahren in Tettnangs Freibädern kostenlos, gezählt werden sie aber trotzdem.

Was beide Bäder eint, sind die gestiegenen Personalkosten in 2018. Wegen des guten Sommers mussten die Helfer der DLRG wesentlich öfter ihren Dienst im Freibad Obereisenbach leisten. Mit einem pauschalen Ausbildungszuschuss unterstützt die Stadt die Lebensretter der Ortsgruppe Tettnang seit dem vergangenen Jahr. Da der Verein momentan aus einem sehr jungen Team bestehe, seien die Ausbildungskosten höher als bisher und können vom Verein alleine nicht gestemmt werden, heißt es im Bericht der Stadtverwaltung.

Noch vor Ende der Badesaison steht ein Personalengpass im Freibad Ried bevor. Einer der Schwimmmeister hatte zum Frühjahr gekündigt, ein weiterer geht im Sommer in Altersteilzeit. Bis dahin hat die Stadtverwaltung die beiden dringend benötigten 100-Prozent-Stellen besetzt. Wie aus dem Ausschuss hervorgeht, gab es auf die Ausschreibung der Stellen keine Bewerber. Die neue Kioskbetreiberin ist ausgebildete Rettungsschwimmerin und habe sich glücklicherweise bereit erklärt, die freie Stelle zu 50 Prozent abzudecken, teilt die Stadt mit. So könne der normale Schwimmbetrieb im Freibad Ried durch das Personal abgedeckt werden, das Frühschwimmen wird in diesem Sommer aber entfallen. Dafür hat die Stadt fürs Ried aber ein Stand-Up-Paddelboard angeschafft.

Nach der Badesaison soll dann das Freibad Obereisenbach samt dem maroden Dach aus Asbestplatten saniert werden.