Freibäder beenden die Saison mit Besucherrekorden

Am Sonntag, dem Abschlusstag der Tettnanger Freibadsaison, sind noch einmal rund 150 Gäste ins Freibad Ried gekommen. Mehr als 53 000 Besucher waren es in dieser Saison insgesamt, heißt es von der Stadtverwaltung.

Der Bademeister und stellvertretende Betriebsleiter des Freibads, Johannes Spierling, bilanzierte: „Allein im September sind noch einmal rund 2200 Badegäste gekommen.“ Eine besonders treue Besucherin habe zum Abschied erzählt, sie sei in dieser Saison an 96 Tagen beim Schwimmen im Riedbad gewesen, sagt er. Patrick Heitz, Betriebsleiter des Freibads Obereisenbach, konnte einen besonderen Rekord vermelden: „Das war mit knapp 60 000 Besuchern das Spitzenreiterjahr seit Eröffnung des Freibads 1974. Insgesamt sind 9000 Besucher mehr als im Rekordjahr 2003 ins „Bädle“ gekommen. Durchaus belebt war das Schwimmbecken noch am Sonntagnachmittag im Freibad Ried. Bei bestem Wetter haben sich neben Badegästen jeder Altersgruppe noch die DLRG Bodenseekreis zu einer Prüfung für den Wasserrettungsdienst mit zahlreichen Absolventen unter Leitung von Michael Michl und Stefan Dunkenberger eingefunden.