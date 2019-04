Freestyle-Profi verspricht „eine Menge Spaß“

Ein Wiedersehen, auf das sich viele Fußballfreunde freuen, gibt es beim Freestyle Camp mit Patrick Bäurer. Der TSV Tettnang lädt dazu in den Pfingstferien von Dienstag, 11., bis Mittwoch, 12. Juni, ins Ried ein. Der Freestyle-Profi hatte sein Können bereits 2018 beim Ecko-Camp gezeigt. Nun veranstaltet er das Freestyle-Camp in Zusammenarbeit mit dem TSV, dessen Fußballabteilung 2019 das 100-Jährige feiert.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Fußballer/innen der Nachbarvereine dürfen sich gerne auch anmelden, heißt es seitens des TSV, für den sich Karin Rasch-Boos gerne erinnert: „Patrick hat die Teilnehmer mit seiner Show und seinen Trainingseinheiten begeistert. Er kam super an, und die Kinder und Jugendlichen hatten enorm viel Spaß bei seinem Programm, so haben wir beschlossen ein reines Freestyle Camp zu organisieren.“

Und was hat Bäurer selbst bewogen, erneut nach Tettnang zu kommen? „Es hat mir enorm viel Spaß gemacht, den Kindern im Rahmen des Ecko-Camps 2018 Freestyle-Tricks zu zeigen und beizubringen. Die Jungs und Mädchen hatten so viel Spaß daran, auch mal etwas anderes mit einem Fußball zu machen, als auf ein ,normales’ Tor zu schießen“, hat er noch gut im Gedächtnis.

Und da sei es für ihn wie Karin Rasch-Boos als Organisatorin klar gewesen: „Ich komme erneut nach Tettnang, um allen Interessierten an zwei Tagen und neun Stationen verschiedene Freestyle-Tricks beizubringen. Und: „Ich kann versprechen, dass die Teilnehmer eine Menge Spaß haben werden.“

Dazu gehört, dass die Jungs und Mädchen etliche Tricks mit dem Fußball im Stehen, im Sitzen, im Liegen und mit dem Kopf kennenlernen. Außerdem können sie „ihr Ballgefühl, ihre Ballkontrolle und ihre Koordination beim Freestyle-Tennis, Freestyle-Billard, Freestyle-Golf, Freestyle-Darts unter Beweis stellen und verbessern“, blickt Patrick Bäurer voraus. Nicht zu vergessen: „Beim Panna – eine weitere Disziplin im Fußball Freestyle –werden die jungen Freestyler lernen, wie der Gegenspieler ausgedribbelt und getunnelt werden kann.“

Am Ende des Tages gibt es ein großes Finale, bei dem Preise und Medaillen nicht fehlen. Was ebenso für die Teilnahmepakete gilt. Mit seiner Freestyle-Show war Bäurer schon bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften vertreten. In den Pausen des zweitägigen Camps wird er über seine Erfahrungen berichten, aber auch über das Spiel gegen den FC Bayern München oder seine Fernseh- und Stadionauftritte.