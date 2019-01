Frauenwahlrecht in Tettnang: Der lange Weg nach vorn

Dass die Realität schon 1919 der Verfassung nicht gerecht geworden ist, schlüsselt Stadtarchivar Florian Schneider in seinem Beitrag auf: Die Mehrheit der Bevölkerung war weiblich, aber die politischen Gremien blieben männlich dominiert. Er erwähnt „eine aus heutiger Sicht befremdlich anmutende Formulierung im Tettnanger Amtsblatt von 1919“, bei der nur von „Herren“ die Rede ist, obwohl auch die erste Gemeinderätin Maria Leuthi genannt wird. Ab 1922, schreibt Schneider, habe dann „wieder ein rein männliches Kommunalwahlgremium“ getagt. Dass die Gleichstellung zögerlich verlief, erklärt Schneider damit, dass die verfassungsmäßige Gleichstellung von Frauen auf „der Ebene einfacher Gesetze und Verordnungen ... im Zuge wirtschaftlicher Krisen ... verzögert umgesetzt und auch bald wieder ausgehöhlt“ worden sei. Als Beispiel nennt er die Ungleichbehandlung in der Bildungspolitik. Und auch nach dem zweiten Weltkrieg beschreibt Schneider fehlende Akzeptanz: So habe Paula Thanner, die zweite Frau im Tettnanger Gemeinderat, einen anonymen Brief erhalten, dessen Autor sie lieber im heimischen Haushalt als im Rathaus sehen wollte. Doch auch wenn der Anteil der Frauen an allen seit 1919 gewählten Tettnanger Gemeinderäten bei „gerade einmal gut 13 Prozent“ liegt, kommt Schneider zum Fazit: „1919 war ... ein wichtiger Meilenstein für das Frauenwahlrecht in Deutschland, jedoch keineswegs der einzige oder abschließende.“