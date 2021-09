Frauenteams des TSV Tettnang starten in die Saison

Die Fußballerinnen des TSV Tettnang starten am kommenden Sonntag in die neue Spielzeit. In der Oberliga treten sie nach siebenwöchiger Vorbereitung um 13 Uhr beim SV Gottenheim an. Es ist die erste Begegnung unter dem neuen Trainergespann Zimmermann/Mähr, die durch die Neuzugänge Tasnim Khaled, Lea Brinz, Simone Birkle und Marlene Friedel sowie Esther Sittel, Philina Loitz und Johanna Hasel aus der eigenen Jugend über einen breit aufgestellten Kader verfügen können. Tettnang ist zuversichtlich, einen guten Start hinzulegen. „Das Team hat sich gefunden“, berichtet die Sportliche Leiterin Karin Rasch-Boos, wenngleich sie auch festhält: „Die Gastgeber aus Gottenheim sind für den TSV unbekannt.“ Außerdem steht auch Tettnangs zweite Frauenmannschaft vor dem Saisonauftakt. In der Regionenliga 6 beginnt die Mannschaft von Trainerin Rasch-Boos am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Maierhöfen-Grünenbach.