Frauennetzwerk sammelt Damenhygiene-Artikel

Das neu gegründete „Netzwerk: Frauen stärken Frauen“ lädt alle Tettnangerinnen für Samstag, 20. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr zu einem Treffen in die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, Montfortstrßae 2, ein. Dabei geht es um Austausch, das Knüpfen von Kontakten und eine gute Tat: „Bitte bringen Sie Damenhygiene-Artikel (Binden und Tampons) als Spende an die Tettnanger Tafel und an das Frauen- und Kinderschutzhaus in Friedrichshafen mit“, schreibt das Netzwerk in einer Pressemitteilung. Es gebe viele junge Mädchen und Frauen, die sich diese aufgrund ihrer Lebensumstände nicht leisten könnten. Weil Damenhygiene-Artikel kein Verfallsdatum wie Lebensmittel haben, werden sie von Unternehmen leider nicht gespendet, heißt es weiter. Umso wichtiger sei es, „dass wir Frauen es tun“. Über zahlreiche Spenden würde sich das Netzwerk sehr freuen.

Außerdem wird Lissi Traub einen Vortrag halten zum Thema „Grundlagen zum Zykluswissen“.