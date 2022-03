Frauenfußball-Oberliga: TSV Tettnang rutscht tiefer unten rein

Zum dritten Mal hintereinander sind die Fußballfrauen des TSV Tettnang als Verlierer vom Platz gegangen. Im Heimspiel gegen den Abstiegskonkurrenten TV Derendingen gab es nach früher Führung eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Damit sind die Tettnangerinnen in der Oberliga einen weiteren Platz nach unten gerutscht. Nun rangiert der TSV auf Rang elf. Durch einen 3:2-Erfolg gegen Sindelfingen ist Alemannia Freiburg-Zähringen vorbeigezogen.

Dass Tettnang nun auf dem zweiten Abstiegsplatz liegt, hat auch mit einer Elfmeterentscheidung von Schiedsrichterin Melanie Scheb zu tun. Scheb zeigte in der 81. Minute auf den Punkt: Aus ihrer Sicht wurde eine Spielerin des TV Derendingen nach gefährlicher Flanke regelwidrig gefoult. „Ein umstrittener Strafstoß“, meint Karin Rasch-Boos, Sportliche Leiterin des TSV Tettnang. Madita Habermehl übernahm die Verantwortung und schoss das Siegtor in dieser Begegnung.

Der Ergebnisdruck wächst

Für den TSV ist es tabellarisch eine bittere Niederlage, nach der es zu Beginn nicht aussah. Die aktuell Führende der Oberliga-Torjägerliste, Simone Birkle, brachte die Tettnangerinnen schon in der vierten Minute in Front. Es war schon das 13. Saisontor der TSV-Angreiferin. Die Führung hielt aber nur 13 Minuten. Lisa Armbruster nutzte eine Unkonzentriertheit der Gastgeberinnen aus und netzte zum 1:1-Halbzeitstand ein. Danach erspielte sich der TSV die eine oder andere gute Torchance, doch das entscheidende Tor erzielte dann eben Derendingen per Elfmeter. Die Lage ist nicht zu unterschätzen, weshalb Tettnang mal wieder punkten sollte. Die nächste Gelegenheit gibt es beim Tabellenvorletzten VfL Sindelfingen (Sonntag, 14 Uhr). Positiv ist, dass Philina Loitz in den Kader zurückkehrt.

Ein Negativerlebnis gab es auch für die B-Juniorinnen des TSV, die nach einem 0:4 beim SV Hegnach im Achtelfinale aus dem Verbandspokal geflogen sind. Wieder mit mehr Personal geht es in der Oberliga zum Zweiten beim Karlsruher SC (Samstag, 16 Uhr).

Die zweite Frauenmannschaft von Tettnang steht vor einem weiteren Spitzenspiel. Nach der knappen 2:3-Pleite in Deuchelried erwartet der TSV mit dem SV Alberweiler II den Tabellenführer der Regionenliga. Anpfiff ist am Sonntag um 11 Uhr.