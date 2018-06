Frauenfußball: TSV Tettnang hat Heimrecht

In der Fußball-Oberliga der Damen empfängt der TSV Tettnang im dritten Punktspiel am Sonntag, 27. September, den ASV Hagsfeld. Um 13 Uhr steht den Tettnangerinnen zum ersten Mal in dieser Saison ein etablierter Oberligist gegenüber.

Nach einem Sieg und einer Niederlage in den ersten zwei Meisterschaftsspielen gegen Neuaufsteiger heißt es nun, die Gäste aus Karlsruhe zu bezwingen um drei weitere Punkte auf das eigene Konto verbuchen zu können. Der ASV, der vier Punkte aus zwei Partien vorzuweisen hat, ist jedoch alles andere als eine leichte Aufgabe. In der Vorsaison waren es die Badenser, die in der Vor- und Rückrunde die Spiele jeweils mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Gelingt den TSV Frauen einen Sieg, lassen sie den jetzigen Gegner mit zwei Punkten hinter sich. Dem Zuschauer erwartet eine spannendes Duell zwischen zweier Mannschaften. Treten die Monfortstädterinnen mit dem Siegeswillen und der Entschlossenheit auf wie beim Ligaauftakt in Alberweiler stehen drei Punkten nichts im Wege.