Frauenfußball-Duell der Tabellennachbarn

Am 22. Spieltag der Frauenfußball-Regionenliga kommt es in Alberweiler zum Duell des Tabellenfünften SV Alberweiler II gegen den Viertplatzierten TSV Tettnang II. Spielbeginn an diesem Sonntag, 29. April, ist um 11 Uhr.

Alberweiler startete laut Vorschau etwas holprig in die Rückrunde, hat sich nun allerdings gefangen und sechs Punkteaus zwei Spielen geholt. Nach zwei Niederlagen hat der TSV die vorherigen beiden Partien in Folge ebenso gewinnen können. Die Formkurve beider Mannschaften scheint also ähnlich zu verlaufen. Das haben die Partien der vergangenen Spielzeiten in Alberweiler gezeigt: Oft waren es ausgeglichene Begegnungen, die am Ende die Gastgeberinnen meist knapp für sich entscheiden konnten. Ziel der Tettnangerinnen ist es, auswärts drei Punkte zu holen – auch wenn derzeit die Personalprobleme wegen Verletzungen noch größer geworden sind.