Frauenfrühstück betrachtet kritisch den heutigen Schönheitswahn

Um das Thema „Frau – Körper – Glaube“ drehte sich das 17. Frauenfrühstück am Samstagmorgen im evangelischen Gemeindehaus, das wieder mehr als 80 Frauen angezogen hat. Schönheitsbilder, unterschiedliche Selbstwahrnehmung und die Sicht der Bibel auf den Körper standen im Mittelpunkt des Referats von Annette Roth, seit 2016 Pfarrerin in Simmozheim im Landkreis Calw, eine Quereinsteigerin, die von einem medizinischen Beruf kam und sehr wohl die Nöte kennt, die zu Schönheitsoperationen führen. Ihre natürliche, offene Ausstrahlung schuf sogleich Vertrauen.

Wie schön kann ein altes Gesicht sein, wenn es von einem reichen Leben und von innerer Zufriedenheit erzählt. Und doch ist unser gängiges Schönheitsideal, dass jede Frau jung, schlank und faltenfrei aussehen soll. Das springt uns aus der Werbung ebenso entgegen wie aus den Hochglanzmagazinen. Ein Ideal, das vor allem junge Frauen unter Druck setzt, zumal heute in ganz anderem Ausmaß vieles gestaltbar ist, man denke nur an die Schönheitschirurgie. Auch wer sich unbeeinflusst fühle, sei von Modetrends beeinflusst, eigentlich ein Luxus-Phänomen unserer Gesellschaft, die sich teure Kosmetika leistet und 1,8 Milliarden Euro im Jahr für Diätmittel ausgibt. Studien zur Selbstwahrnehmung des eigenen Gewichts hätten ergeben, dass normalgewichtige Frauen sich häufig als übergewichtig sehen, während es bei den Männern eher umgekehrt sei.

Im Februar habe die Stuttgarter Zeitung getitelt: „Das Äußere zählt – mehr denn je.“ Noch immer hätten die Frauen die „Schmuckstückrolle“ an der Seite des Mannes zu spielen, so dass in der Zeitschrift „Brigitte“ ein Artikel zu Frauen und ihrem Körper unter dem Titel „Ich liebe und ich hasse ihn“ erschien. Die Auswirkungen seien problematisch bis alarmierend. Da stelle sich für jede Frau die Frage: Wo ist meine Grenze? Was kann ich noch nachvollziehen?

Untersuchungen zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper mit dem Alter steigt, dass man selbstbewusster wird und sich mit dem, was man als Mangel empfindet, aussöhnt. Der kritische Blick, wie man sich anschaut, könne sich also verändern: „Wir müssen einüben, uns anzugucken mit den Augen der Liebe.“ Einer Liebe, von der das bekannte jiddische Liebeslied singt: „Bei mir bistu schejn.“ Auch Gott betrachte uns mit den Augen der Liebe, für ihn sei jede und jeder ein „Tempel des Heiligen Geistes“. Die heutige, vom griechischen Denken beeinflusste Trennung in Körper, Geist und Seele, die in der Kirche zu einer langen Geschichte der Körperverachtung geführt habe, sei dem alttestamentlichen Denken noch fern gewesen. Dort habe gegolten „Ich bin Leib“, nicht ich habe einen Leib, erst allmählich erkenne man wieder, wie eng alles miteinander zusammenhängt.