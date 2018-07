Frauenchor Allegro sorgt für musikalischen Start ins Wochenende

Der Frauenchor Allegro lädt für Samstag, 7. Juli, zu seiner Matinee in den Innenhof des Neuen Schlosses ein. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Bauarbeiten am Schloss sind beendet und so freuen sich die 40 Frauen dieses Jahr besonders, in dieser traumhaften Kulisse und Akustik ihre musikalischen Stücke aus verschiedenen Epochen zum Besten zu geben. Darunter sind klassische deutsche Lieder sowie moderne englischsprachige Stücke. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen online unter frauenchor-allegro.de. Foto: Allegro