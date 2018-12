Frauenchor Allegro singt Weihnachtslieder

Ganz kurz vor Weihnachten lädt der Frauenchor Allegro für Sonntag, 23. Dezember, zu einer besinnlichen Stunde ein. Die Damen proben derzeit deutsche Weihnachtslieder. Für eine abwechslungsreiche Mischung sorgen aber auch fröhliche europäische Stücke und besinnliches aus aller Welt, heißt es in einer Ankündigung. Unterstrichen werden die weihnachtlichen Klänge mit entspannenden und aufmunternden Texten. Der Frauenchor freut sich schon sehr auf den Abend in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Laimnau, der im sängerischen Jahr immer ein besonderes Highlight darstellt. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.