Frauenchor Allegro lädt ein zur Mantel-Soirée am Samstag

Wir möchten Euch einladen zu einer stimmungsvollen Stunde mit Damengesang und Herrenstimmen.

Wie bereits bei unserem wunderbaren Konzert 2019 im Rittersaal konnten wir den Silcherchor Donau Bussen für einen weiteren Auftritt in Tettnang begeistern. Also: zieht Euch einen warmen Mantel an, packt ein Sitzkissen für den Stuhl ein, macht Euch auf zum Schloss und lasst Euch für eine beschwingte Stunde von uns ablenken.

Wir bieten warme Getränke an, bitte bringt auch eine Tasse mit. Natürlich gibt es ein Hygienekonzept, aber das sind wir ja nun alle gewohnt, oder? Es gilt die 2-G Regel!

Wir freuen uns auf Euch, auf die Männerstimmen und auf die tolle Atmosphäre im Schlossinnenhof. Sollte es regnen, müssen wir die Veranstaltung leider zum zweiten Mal absagen. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns aber über eine kleine Spende.