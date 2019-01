Frauenbeauftragte besucht den Frauenbund

„100 Jahre Frauenwahlrecht“ – ein historisches Ereignis, an das vor Kurzem in ganz Deutschland erinnert wurde. Auch für den Katholischen Frauenbund ist es ein wichtiger geschichtlicher Meilenstein, waren doch zahlreiche Frauenbundfrauen bei den ersten gewählten Volksvertreterinnen von 1919.

Schon damals kämpften sie für die Gleichstellung von Mann und Frau. Um daran zu erinnern hat der Tettnanger Frauenbund jüngst Veronika Wäscher-Göggerle als Referentin für einen Nachmittag zu diesem aktuellen Thema eingeladen. Davon berichtet der Frauenbund in einem Schreiben. Vom Kreistag gewählt ist Wäscher-Göggerle seit fast 13 Jahren im Bodenseekreis Frauen- und Familienbeauftragte. Sie erzählte von ihren verschiedenen Arbeitsbereichen und zeigte auf, dass es bis heute an vielen Stellen keine Gleichstellung von Frauen und Männern gibt. Besonders auffällig sei, so die Referentin, dass Frauen in politischen Gremien nicht ausreichend vertreten seien. So seien derzeit im Kreistag nur 12 Prozent Frauen, in 26 Kommunen von Baden-Württemberg seien keine Frauen im Gemeinderat.

Veronika Wäscher-Göggerle sieht es als eine ihrer Aufgaben, Frauen Mut zu machen, sich für politische Ämter zur Verfügung zu stellen und Hindernisse dabei aus dem Weg zu räumen. Dazu müsse auch, so die Referentin, das Wahlrecht so geändert werden, dass es paritätisch aufgestellte Wahllisten gäbe, die es Frauen ermöglichten, auf bessere Plätze der Listen zu kommen. Gäbe es mehr Frauen in politischer Verantwortung, würden viele der sozialen Themen frauen- und familienfreundlicher entschieden, da ist sich Veronika Wäscher-Göggerle sicher. Zum Beispiel sei es ein Problem, dass Frauen immer noch für gleiche Arbeit 21 Prozent weniger verdienen und die Altersarmut vor allem Frauen betrifft.

Ein großer Teil der Arbeit der Frauenbeauftragten sei es auch, Ansprechpartnerin für Frauen zu sein, die Opfer von häuslicher Gewalt werden. Das Frauenhaus in Friedrichshafen sei seit seinem Bestehen überfüllt. Jede vierte Frau, so die Referentin, werde hier bei uns Opfer von sexualisierter Gewalt, eine erschreckende Zahl. Gleichzeitig sei bei ihr im Landratsamt auch die Anlaufstelle für die Meldung von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.

Ein zusätzliches schwieriges Feld in ihrer Arbeit sei die sich ausweitende Prostitution, oftmals eine Szene, in der Frauen wie Ware behandelt, menschenunwürdig leben müssten. Die Zuhörerinnen hatten viele Fragen an die Referentin und so war es ein Nachmittag, der auch deutlich machte, dass es wichtig ist, Frauen bei den anstehenden Wahlen in diesem Jahr auch zu wählen.