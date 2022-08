In der zweiten Verbandspokalrunde gastiert der Frauenfußball-Landesligist TSV Tettnang II bei der SG Altheim. Die SG, die ebenfalls in der Landesliga spielt, setzte sich am Donnerstagabend deutlich mit 9:1 bei der SGM Aitrach/Tannheim aus der Regionenliga durch.

Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 11 Uhr. Zur gleichen Zeit bestreitet auch die erste Frauenmannschaft Tettnangs ihre Zweitrundenbegegnung beim TSV Albeck.