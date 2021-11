Frauen-Oberliga: TSV Tettnang verliert wieder gegen Freiburg

Für den TSV Tettnang II läuft es aktuell richtig rund. Der zweiten Frauenmannschaft des Vereins ist in der Regionenliga ein 8:4-Sieg bei der SGM Aitrach/Tannheim gelungen – es war der vierte Pflichtspielerfolg in Serie. Sonntag um 11 Uhr hat der TSV ein Heimspiel gegen den SV Burgrieden.

Die Fußballerinnen des Oberligisten TSV Tettnang haben die sechste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Wie schon in der vergangenen Woche zog das Team von Trainer Philipp Zimmermann erneut gegen eine Freiburger Mannschaft den Kürzeren: Nach der 4:5-Pleite bei Alemannia Freiburg Zähringen verlor der TSV sein Heimspiel am vergangenen Sonntag mit 1:3 (0:2) gegen den FC Freiburg-St. Georgen.

Normalerweise sind die Tettnangerinnen in dieser Saison für einen Blitzstart bekannt. Im Heimspiel gegen Freiburg-St. Georgen war es aber mal der Gegner, der früh jubelte. Inka Holz brachte den Gast schon in der ersten Spielminute mit 1:0 in Front. „Der zunächst harmlos aussehende Schuss wurde von der Heimtorspielerin (Selina Gamper, Anm. d. Red.) falsch eingeschätzt und kullerte nach nur 45 Sekunden ins Netz“, beschrieb der TSV das Zustandekommen des schnellen Rückstands. Nach etwa einer Viertelstunde nahm das TSV-Team das Spiel mehr und mehr in die Hand, doch es fehlte oft der entscheidende Ball ins letzte Drittel. Und vor der Pause gab es noch einen weiteren Nackenschlag für die Gastgeberinnen: Einen Ballverlust im Spielaufbau nutzte Judith Grober mit dem Halbzeitpfiff zum 2:0 für Freiburg-St. Georgen aus.

In der zweiten Hälfte behielt Tettnang die Kontrolle und kreierte sich immer wieder Torchancen. Und in Minute 63 belohnte sich das Zimmermann-Team dann auch endlich – Lea Brinz köpfte eine Ecke von Chantal Ebinger zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Nur drei Minuten später setzten die Gäste allerdings den Schlusspunkt der Partie. Jana Kiefer traf zum 3:1-Endstand (66.), trotz aller Bemühungen danach sollte dem TSV kein weiterer Treffer mehr gelingen.

Die Tettnangerinnen belegen zurzeit den achten Platz in der Frauen-Oberliga. Zum ersten Abstiegsplatz sind es zwei Punkte. Am kommenden Samstag um 16 Uhr trifft der TSV im heimischen Ried auf den Tabellenzweiten FV Niefern.