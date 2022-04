Frauen-Oberliga: Natalie Kaiser schießt Tettnang zum ersten Rückrundensieg

Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Oberligafußballerinnen des TSV Tettnang einen wichtigen Erfolg eingefahren. Zu Hause gab es dank eines Treffers von Spielführerin Natalie Kaiser einen 1:0-Sieg gegen den Hegauer FV. Erstmals in der Rückrunde punktete der TSV dreifach und hält damit Anschluss an die Nichtabstiegsränge.

Die Bedeutung des Spiels war den Tettnangerinnen bewusst. Um weiter aussichtsreiche Chancen auf den Ligaverbleib zu haben, war Zählbares gegen den Hegauer FV Pflicht. Mit der Euphorie vom Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals gelang Tettnang auch ein guter Start in die Partie. Das Team der Trainer Philipp Zimmermann und Manuel Prinz war laut TSV-Mitteilung von der ersten Sekunde an präsent. Doch bis zum ersten Torerfolg dauerte es 48 Minuten. Die TSV-Spielführerin Natalie Kaiser schoss Tettnang in Führung. Den knappen Vorsprung in einem sehr umkämpften Spiel brachten die Gastgeberinnen erfolgreich über die Zeit.

In der Liga geht es am Donnerstag, 21. April mit einem Auswärtsspiel beim VfL Sindelfingen weiter. Vorher wartet noch das Verbandspokalhalbfinale gegen den Regionalligisten VfB Obertürkheim. Anpfiff im Tettnanger Ried ist am kommenden Samstag um 15 Uhr.