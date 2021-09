Frauen-Oberliga: Auswärtsaufgabe für den TSV Tettnang

Die Oberligafußballerinnen des TSV Tettnang sind am Sonntag um 14 Uhr wieder auswärts am Ball: Für sie geht es am Sonntag zum TV Derendingen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Ungeschlagen bleiben möchten die zweite Mannschaft sowie die B-Juniorinnen.

Sicherlich streben die Tettnangerinnen diesmal ein besseres Resultat als in der vergangenen Woche an, als sie gegen den VfL Herrenberg mit 1:2 (1:1) verloren. Im ersten Heimspiel brachte Sandra Trautwein den TSV zunächst mit 1:0 in Führung (13.). Noch in der ersten Halbzeit gelang Herrenberg allerdings der Ausgleich. Bei Tettnang waren sich die Torhüterin Tasnim Khaled und Innenverteidigerin Alicia Serafini uneins – von der Fußspitze Serafinis landete der Ball im eigenen Tor (43.). Der TSV, der kurzfristig auf die Spielführerin Natalie Kaiser verzichten musste, musste in seinem ersten Pflichtspiel im heimischen Riedstadion noch ein weiteres Gegentor hinnehmen. Celine Philipp schoss Herrenberg zum 2:1-Sieg (82.).

B-Juniorinnen empfangen den FC Ellwangen

Erfolgreich auf fremdem Platz agierten die B-Juniorinnen von Tettnang. Nach 3,5 Stunden Reisezeit siegte die Mannschaft von Trainer Andreas Pusch durch Tore von Lea Kipper (27., 37.) und Yasmin Denzel (32.) mit 3:1 beim FV Löchgau. An diesem Wochenende treffen die Tettnangerinnen auf den FC Ellwangen (Samstag, 14 Uhr).

Die zweite Damenmannschaft des TSV haben am vergangenen Wochenende gegen den SV Deuchelried 2:2-Unentschieden gespielt und sind nun beim SV Alberweiler II (So., 11 Uhr) gefragt.