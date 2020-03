Frauen feiern Weltgebetstag in Laimnau

Laimnau (sz) - Alljährlich am 1. Freitag im März findet der Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen statt. Der Wortgottesdienst wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Dieses Jahr war Simbabwe dran. Das Leitwort lautete „Steh auf und geh“. Auch die Seelsorgeeinheit Argental reihte sich in die Gebetsgemeinschaft ein, wie sie in einer Pressemitteilung informiert. Trotz Corona-Virus in Deutschland kamen demnach etwa 50 Frauen und ein Mann ins Gemeindehaus nach Laimnau.

Die Gruppe „Bloß mir“ aus Hiltensweiler hatte passende Lieder eingeübt und gestaltete den Wortgottesdienst musikalisch mit. Zuerst gab es einige Informationen zum Gastland: Simbabwe bedeutet „Haus aus Stein“, ist etwas größer als Deutschland hat aber eine geringere Bevölkerungsdichte.

Danach standen Lobpreis und Vergebungsbitte auf dem Programm. In den folgenden Briefen aus Simbabwe hörten die Besucher von der Lebenssituation der Menschen: Kampf um Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft, freie Wahlen, Aussöhnung, bewaffnete Konflikte, all das sind Themen, die die Menschen in Simbabwe bewegen. Ihnen fehlen berufliche Perspektiven, wenige haben genug Einkommen, um die Familie zu ernähren, Männer ziehen in Städte und Bergwerke. Frauen sind allein für die Familie verantwortlich. Ledige junge Männer und Frauen gehen ins Ausland, bekommen aber die Stimmung gegen Mi-granten zu spüren. In ihrer Heimat fehlen soziale Dienste, Schulen und Bildungsangebote.

Passend zum Motto des Tages hörten die Gottesdienstteilnehmer im Johannes-Evangelium von einem Menschen, der schon 38 Jahre krank ist und am Betesda-Teich liegt. Jesus hat ihn aufgefordert „Steh auf, hebe deine Matte und geh umher“. Diese Geschichte wurde vom Vorbereitungsteam auch nachgespielt.

Die Aufforderung Jesu stehe dafür, dass alle Frauen für sich und für andere Frauen zur Verbesserung der schlechten Lebenssituationen eintreten sollen, heißt es in der Meldung der Seelsorgeeinheit. Gedanken der Frauen aus Simbabwe zu diesem Evangeliumstext schlossen sich demnach an: Was sagt diese Begegnung über den Kranken, über Gott und Jesus? Was haben wir in dieser Geschichte entdeckt? Solche und ähnliche Fragen wurden aufgeworfen.

„Aufstehen, unsere Matte nehmen – was immer das sein mag für uns – und gehen. Jesus macht uns Mut, uns dafür zu entscheiden, geheilt und ganz zu werden, körperlich, geistig, spirituell und zwischenmenschlich“, lauteten die Antworten. Zum Wortgottesdienst gehörte auch eine Kollekte – 480 Euro kamen zusammen, welche nun für Frauenprojekte verwendet werden könnnen. Bei Gesprächen, einem speziellen Eintopf aus Simbabwe und Schwarzwälder Kirschtorte ließen die Besucher den Gottesdienst ausklingen.