Frau bekommt keine Wohnung – wegen Schmusehund

Monika Weber ist verzweifelt. Seit Monaten sucht die Witwe für sich und ihre kleine, fünfjährige Hündin im Raum Tettnang eine neue Wohnung. Ihren echten Namen will sie nicht preisgeben, weil sie Sorge hat, dass das Gespräch dann in Zukunft direkt wieder abreißt.

Denn ihr kleiner Schatz ist für viele ein riesiges Hindernis: Sobald manche potenzielle Vermieter von ihrer kleinen Hündin Polly hören, legen sie einfach auf. Oder sie sagen, dass sie Hunde nicht ausstehen können.

Hund hilft über Tod des Mannes hinweg

„Als vor einigen Jahren mein Mann ganz plötzlich verstarb, bin ich in ein tiefes Loch gefallen“, erzählt Monika Weber, „ich habe keine Energie mehr aufgebracht, meine Wohnung zu verlassen und Kontakte zu pflegen. Jede Lebensfreude war mir abhanden gekommen, ich habe meine Zeit nur noch vor dem Fernseher verbracht.“ Dann haben ihre beiden Kinder die Initiative ergriffen und ihrer Mutter eine junge Hündin geschenkt.

„Von dem Tag an, als der Welpe bei mir einzog, ging es wieder aufwärts“, erinnert sich Monika Weber. Plötzlich habe sie sich nicht mehr einsam gefühlt. „Ich hatte wieder eine Aufgabe.“ Jeden Tag und bei jedem Wetter musste die kleine Hündin ja raus zum Spazieren. „Dadurch bekam ich auch wieder Kontakt zu anderen Menschen.“ Polly sei ein sehr lieber kleiner Hund, der alle Menschen möge und auch zu anderen Hunden sehr freundlich sei.

Immer nur Absagen

Aktuell lebt Monika Weber mit Polly in einer Wohnung, in der Hunde gern gesehen sind und die für Monika Weber bis jetzt auch bezahlbar war. Wegen einer Mieterhöhung und weil sie eine nicht allzu üppige Witwenrente bezieht, sieht Monika Weber sich jetzt aber gezwungen, nach einer anderen Wohnung umzusehen.

Bisher habe sie sich auf einige Wohnungsangebote beworben, doch immer, wenn sie den Hund erwähnt, erhalte sie eine Absage.

Einmal habe es geheißen, ihr Hund sei eigentlich kein Problem. Doch wenn ihr ein Hund erlaubt sei, wollten die anderen Mieter auch einen. Und deshalb könne man die Wohnung nicht an sie vermieten. Monika Weber nimmt sich die Reaktionen der Vermieter sehr zu Herzen und fühlt sich diskriminiert. „Es ist eine kalte Gesellschaft in der wir leben“, empfindet sie die Reaktionen.

Hoffen auf Vermieter mit Herz

Dabei werde einem bei Einsamkeit empfohlen, sich ein Haustier anzuschaffen. Aber wenn man dann eines habe, bekomme man nur Steine in den Weg gelegt. Sie habe bei ihrer Wohnungssuche bisher kein einziges Mal die Chance bekommen, sich und ihre kleine Polly vorzustellen und eine Wohnung zu besichtigen.

So werde sie eben weitersuchen und hoffe auf einen Vermieter mit Herz, der auch die freundliche und ruhige Polly akzeptiert. Denn trennen wird sie sich von ihr auf keinen Fall.

Wenn man sich die Wohnungsangebote anschaut, ist der Trend deutlich zu erkennen. Vermietet wird bevorzugt an berufstätige Paare ohne Kinder und Haustiere, die am Besten am Wochenende nicht zuhause sind und trotzdem hohe Mieten bezahlen.

Dass Tiere ein „Riesenhindernis“ bei der Wohnungssuche sind, kann auch eine Mitarbeiterin des Mietervereins aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Sie ist Katzenbesitzerin.

Dilemma: Wer ehrlich ist, verspielt die Wohnung

Und auch Anton Schmidt, Vorsitzender des Mietervereins Oberschwaben, sieht hier wenige Möglichkeiten. Er sagt: „Es ist eine ungute Situation, wenn man überlegt, wie viele Haustiere es in Deutschland gibt.“ Verhalte man sich dann rechtskonform und verschweige das Tier nicht, dann bekomme man eventuell die Wohnung nicht.

Und wenn man das Tier verschweige, sei das risikobehaftet, da Vermieter (in sehr seltenen Fällen) dann sogar den Gang vor Gericht nicht scheuen würden. Man könnte diesen Sachverhalt aus der Sicht von Wohnungssuchenden so beschreiben : Ehrliche Tierbesitzer, die potenziellen Vermietern gegenüber offen sind und auch kleine Details nicht verschweigen, sind am Ende leider oft die Dummen.