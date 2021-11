Frau flüchtet nach „Spiegelstreifer“

Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines orangen/roten Kleinwagens. Die Frau hat am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Oberhofer Straße einen Unfall verursacht und fuhr anschließend davon. Sie war laut Polizeibericht stadtauswärts unterwegs und geriet kurz nach der Kreuzung Narzissenstraße im Baustellenbereich offenbar zu weit auf die Gegenfahrspur. In der Folge kam es zum „Spiegelstreifer“ mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, wie es im Polizeibericht heißt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07542 / 937 10 bei der Polizei zu melden.