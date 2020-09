Frau fährt gegen Lastwagen samt Anhänger

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Argentalstraße. Eine 60-jährige hatte die Strecke aus Richtung Apflau kommend in Richtung Ortsmitte befahren und übersah einen am Straßenrand haltenden Lastwagen samt Anhänger. Die Frau prallte frontal gegen die Zugmaschine und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.