Frau bedroht Mann und beleidigt Polizisten

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine 54-jährige Frau, die am Samstagabend zunächst ihren Ehemann mit einem Messer bedroht und im Anschluss die Polizeibeamten beleidigt hat. Das berichtet die Polizei. Bereits am Abend war es offenbar zu einem Streit des Ehepaares gekommen, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll, so die Polizei. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der Frau einen Wert von über 3,6 Promille. Die Polizisten brachten die Frau in eine Fachklinik und wurden dabei mehrfach von ihr beleidigt. Auf die 54-Jährige kommt nun eine Strafanzeige zu.