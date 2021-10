Fraktionen im Gemeinderat äußern sich zu eigener Erklärung

Folgende Klarstellung zur gemeinsamen Presseerklärung der Fraktionen im Gemeinderat der Stadt Tettnang vom 20. Oktober 2021 hat die Redaktion im Wortlaut erreicht:

„Die PM der Fraktionssprecher führte offensichtlich zu Interpretationsspielräumen die so nicht vorgesehen waren. So konnten die letzten vier Sätze: „Dass hier ein Einzelner die Basis einer positiven Streitkultur verlässt, ist das eine. Dass die örtliche Lokalredaktion demjenigen aber eine solche Basis bietet, das andere. Ein solches Vorgehen schadet aber am Ende der ganzen Stadt. Und ist nicht im Interesse der ehrenamtlich engagierten Mitglieder des Gemeinderats.“ dahingehend interpretiert werden der Gemeinderat wäre gegen die Pressefreiheit oder würde gern Einfluss nehmen auf die Berichterstattung der Presse.

Diesem Ansinnen widersprechen wir Fraktionssprecher entschieden und finden es bedauerlich, dass diese Interpretationsmöglichkeit entstanden ist. Die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind hohe Güter, die niemals eingeschränkt werden dürfen. Die Gemeinderatsfraktionen wollten keineswegs die Pressefreiheit einschränken, sondern zum Ausdruck bringen, dass nach ihrer Meinung durch die Gewichtung der SZ in der Berichterstattung in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild über die Gemeinderatsarbeit entstanden sei.

Tettnang, den 26.10.2021

Die Fraktionssprecher des Gemeinderats“