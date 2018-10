Früchteteppich in Brochenzell zeit Maria Magdalena und Jesus am Grab

Auch in diesem Jahr schmückt ein Früchteteppich anlässlich des Erntedankfestes die Brochenzeller Kirche. Er zeigt Maria Magdalena und den auferstanden Jesus am leeren Grab. Wie in den vergangenen sechs Jahren auch, hat das Seniorenteam unter der Federführung von Uschi Keller-Weishaupt den Teppich gestaltet. Nach einem Gemälde skizzierte Carmen Indlekofer das Bild auf Packpapier. Uta Huster, Christine Jäger, Marianne Schwarz, Maria Hildebrand und Juliane Möbus haben das Bild mit Liebe zum Detail gestaltet. Es wurden ausschließlich Naturmaterialien wie Samen oder getrocknete Kräuter verwendet. Dieter Menzel, Erich Brielmaier und Karl Möbus halfen bei der Vorbereitung des Holzuntergrunds. Am kommenden Samstag wird dann der Früchteteppich in einer feierlichen Erntedankmesse um 18.30 Uhr vorgestellt werden. Musikalisch wird der Kirchenchor den Gottesdienst begleiten. Foto: Wilhelm Amann