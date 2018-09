Fröhliches Finale von „Heiß auf Lesen“

Sechs Wochen lang haben fast 90 Tettnanger Mädchen und Jungs über die Sommerferien hinweg Bücher gelesen, bewertet und Fragen dazu beatwortet. Bei der Preisverleihung am vergangenen Samstag gastierte die Clownfrau „Polly“ in der Stadtbücherei. Sie war die Glücksfee für alleKinder, die einen Hauptpreis gewonnen haben. Zahlreiche Eltern gaben der Aktion ein positives Feed-Back: Sie durften miterleben, dass ihre Kinder motivierter als sonst gelesen haben. Auch dadurch wurden sie zu Gewinnern von „Heiss auf Lesen“. Dank der großzügigen Sponsoren erhält jedes Kind einen Preis. Auch auf die teilnehmenden Kinder, die am vergangenen Samstag nicht in die Bibliothek kommen konnten, warten Preise. Sie können zu den Öffnungszeiten bis Samstag, 27. Oktober, abgeholt werden. Foto: C.Kehle