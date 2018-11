Fotograf zeigt Ehrenamtliche im Einsatz

„Engagement in Aktion“ heißt die Ausstellung des Fotografen Felix Kästle, die bis Dienstag, 4. Dezember, in der Schalterhalle der Volksbankfiliale in Tettnang (Lindauer Straße 6) zu sehen ist. Am Dienstagabend ist die Ausstellung des Netzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bodenseekreis eröffnet worden.

Gezeigt werden Aufnahmen des Presse- und Themenfotografen Felix Kästle, der dem Bürgerschaftlichen Engagement im Bodenseekreis in einer bisher nie dagewesenen Art und Weise ein Gesicht gegeben hat und tiefe Einblicke in diesen Bereich erlaubt, teilt das Netzwerk mit.

Unter anderem werden die CafeTTeria in Tettnang, das Reparatur-Café in Markdorf, die Tafel Friedrichshafen und der Helferkreis Flucht und Asyl Oberteuringen in besonderen Abbildungen porträtiert.

Die Schau ist als Wanderausstellung konzipiert und war bereits in Friedrichshafen und Meersburg zu sehen. Sie ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Eine Begleitbroschüre liegt in der Filiale aus und informiert über die Ausstellung sowie die Arbeit des Netzwerks.