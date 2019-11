Forstverwaltung organisiert sich neu

Die Freude ist zurück in der Familie Jenkins: Am Mittwoch haben Marina und Darren Jenkins ihre eineinhalbjährige Tochter Joy zurückbekommen. Das Mädchen war am 16. September durch das Jugendamt Villingen-Schwenningen in Obhut genommen worden. Das Familiengericht der Doppelstadt hob diese Entscheidung sowie den Entzug von Teilen des elterlichen Sorgerechtes durch eine einstweilige Verfügung nun auf - vorerst.

„Wir sind aber noch nicht durch“, sagt Marina Jenkins.