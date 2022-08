Forster sucht noch Azubis

Im Rahmen der Berufswahlaktion „Wissen, was geht“ haben sich vor Kurzem Violetta Balzer und Cindy Yacinthus bei der Metzgerei Forster GmbH unmeschaut. Dabei nutzten die beiden Jugendlichen die Chance, sich über Ausbildungsmöglichkeiten in dem Familienunternehmen zu informieren, teilt Forster in einem Schreiben mit.

Zum ersten Mal beteiligte sich die Metzgerei an der Aktion. Bei einer Betriebsführung lernten die beiden jungen Farauen zunächst die Abläufe im Betrieb kennen. Von der Fleischherkunft über die Zerlegung im eigenen Betrieb sowie Wurstproduktion konnten die Schülerinnen einen Einblick erhalten. Auch die Verpackung, der Ladenverkauf im Hauptgeschäft und das Forsters mit Küche wurden besichtigt.

Susanne Kiechle informierte über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und schulischen Abläufe im Fleischerhandwerk – sowohl als Fleischer/In als auch als Fachverkäufer/In. Das Thema Ausbildung hat in der Tettnanger Traditionsfirma eine große Bedeutung, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung weiter. So konnten auch in diesem Jahr drei Gesellen ihre Abschlussprüfung als Fleischer absolvieren. Zwei weitere Lehrlinge sind nach dem Sommerferien im zweiten und dritten Lehrjahr. Die Ausbildungsstellen zum neuen Schuljahr seien jedoch sowohl im Verkauf als auch in der Produktion noch unbesetzt. „Wir bilden immer mit dem Ziel aus, anschließend einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz anzubieten. Durch die eigene Herstellung aller Produkte lernen die Auszubildenden bei uns die gesamte Palette des Berufes kennen“, sagt Johannes Forster.

Nach dem theoretischen Teil ging es in die Praxis und die Teilnehmerinnen durften ihre erste, eigene Wurstplatte legen, was ihnen sehr gut gelungen sei, heißt es in dem Bericht von Forster weiter. Violetta Balzer und Cindy Yacinthus waren sehr aufgeschlossen und interessiert, heißt es in dem Schreiben abschließend.