Forster gratuliert zur bestandenen Prüfung

Die Metzgerei Forster gratuliert ihrer Auszubildenden Miriam Pfromm herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung als Fleischereifachverkäuferin. Das schreibt die Metzgerei in einer Mitteilung.

Dass diese Leistung nicht mehr selbstverständlich ist, zeigt neben der hohen Zahl an Ausbildungsabbrechern auch die Prüfungsquote – haben doch 40 Prozent der Teilnehmer die Prüfung nicht bestanden. Dabei sei eine abgeschlossene Berufsausbildung ein wichtiger Baustein und Weichensteller für den weiteren Lebensweg. Miriam Pfromm hat sich in den drei Lehrjahren ein umfangreiches Wissen und viel Praxis angeeignet, was Sie auch weiterhin gerne an ihre Kunden weitgergeben will, heißt es in dem Schreiben weiter.