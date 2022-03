Forst BW setzt aufs grüne Klassenzimmer, um Schülern den Klimawandel greifbar zu machen

Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Waldhaus in Tannau als Schwerpunkteinrichtung sind unter dem Punkt Anfahrt hier zu finden: waldhaus-tannau.forstbw.de . Außer dem Waldhaus Tannau sind weitere Veranstaltungsorte möglich, zum Beispiel auch in den Wäldern am Rande des Schussentals.

Wie macht ein Baum eigentlich Holz? Ist es in Ordnung, wenn ein Stück Wald für eine Windkraftanlage gerodet wird? Und was passiert mit dem Kohlendioxid, wenn Erdöl oder Kohle verbrannt werden? Klimawandel ist die große Klammer, unter der das Waldpädagogik-Team von Forst Baden-Württemberg (Forst BW) sein aktuelles Schwerpunktthema zusammenfasst.

Eine sechste Klasse der Realschule in Tettnang hat das neue Angebot vor Ort in Tannau am Freitag als erstes ausprobiert. Zusammen mit Klassenlehrerin Isabel Glauner und Referendar Marcel Bernhardt sind die Schülerinnen und Schüler zum Waldhaus gekommen, um zu erfahren, was der Wald gegen die Klimaerwärmung leistet – aber auch, was jeder Einzelne dagegen tun kann.

Viele Gruppen und Klassen haben es schon ausprobiert

Das umfangreiche Bildungsprogramm von Forst BW ist bei Bildungsträgern wie Kindergärten und Schulen schon lange gut etabliert. Seit im vergangenen Jahr im Forstbezirk Altdorfer Wald die personellen Kapazitäten ausgebaut wurden, läuft seit dem Sommer das Programm „Forst BW macht draußen Schule“ mit verstärkten Kapazitäten vor Ort und mit dem räumlichen Schwerpunkt beim Forsthaus Tannau.

Das lief bisher sehr gut, ich hatte bis Dezember Gruppen da,

so Pädagogin Britta Rösch, die auf Basis der waldpädagogischen Formate aus dem Haus des Waldes in Stuttgart nun auch das konkrete Angebot in Tannau ausgearbeitet hat.

Das vergessen die Sechsklässler sicher nicht mehr

Nach einem Kennenlernspiel steht für die 28 Realschüler das Thema Photosynthese auf dem Programm. Bei einem Staffelspiel geht es recht dynamisch her. Es ist gar nicht so schlecht, sich an diesem kühlen Morgen ein bisschen zu bewegen. Und es bleibt auch was hängen, sagen die Schüler später: Wie ein Baum sein Holz macht, werden die Elf- und Zwölfjährigen sicher nicht so schnell vergessen.

Mit vor Ort ist auch Jürgen Holzwarth. Er bringt als Förster lange Erfahrung in der Waldpädagogik mit und ist inzwischen als Geschäftsbereichsleiter für Waldnaturschutz, Waldpädagogik und Flächenmanagement im Forstbezirk Altdorfer Wald tätig. Ihm und dem ganzen Team ist wichtig, dass die jungen Teilnehmer nicht nur ihr Wissen erweitern, sondern dass sie auch lernen, im Sinne der Nachhaltigkeit selbstständig zu argumentieren.

Eine Klimademo mitten im Wald

Der Vormittag fliegt. Nach der Frühstückspause gibt es ein weiteres Bewegungsspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler anhand bestimmter Aussagen bewerten sollen, welche Verhaltensweisen gut oder schlecht fürs Klima sind. In manchen Fällen ist das zwar gar nicht so einfach, gleichzeitig attestiert Britta Rösch ihren Teilnehmern auch, dass sie teilweise schon ganz schön viel Vorwissen mitbringen.

Klimademo im Wald: Mit Sägemehl bringen die Sechstklässler ihre Parolen an. Das macht ziemlich Spaß, und die Schüler geben so den Waldbesuchern Stoff zum Nachdenken. (Foto: Angela Schneider)

Auch die letzte Aktion dieses Vormittags finden die Sechstklässler ziemlich ansprechend und setzen die Aufgabe sofort ins Werk: „Ihr gebt dem Wald eine Stimme“, erklärt Jürgen Holzwarth, und in Gruppen überlegen sich die Schüler, welche Parole sie auf ein Plakat malen würden, wären sie Teilnehmer einer Klimademo. Statt aufs Transparent schreiben die Teams ihre Parole in großen Sägemehlbuchstaben direkt auf den Waldboden, wo sie nun lesbar bleiben, bis der nächste Regen sie fortwäscht. „So gebt ihr den nächsten Waldbesuchern ein bisschen Stoff zum Nachdenken“, motiviert Jürgen Holzwarth.

Alle in der Familie müssen mitmachen

In der Feedbackrunde verteilen die Schülerinnen und Schüler viel Lob ans Waldbildungsteam. „Ich hab‘ viel gelernt“, sagt Anna. „Es war richtig cool, und es ist wichtig, mehr auf die Umwelt zu achten“, meint Marie. Britta Rösch und Jürgen Holzwarth freuen sich, dass das Konzept und ihre Spiele so gut ankamen. Nach dem ersten Durchlauf mit der Pilotgruppe wissen sie nun auch, an welchen Stellen sie noch optimieren können.

Auf ihr junges Klientel setzen Rösch und Holzwarth große Hoffnungen. „Ihr tragt das Thema Nachhaltigkeit in eure Familien“, gibt Holzwarth den Kids mit auf den Weg und freut sich, wenn die Teilnehmer ihre Erkenntnisse in ihren Alltag mitnehmen und umsetzen.