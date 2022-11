Förderverein Klinik Tettnang lädt ein

Der Förderverein der Klinik Tettnang lädt am Mittwoch, 9. November, alle 122 Mitglieder um 17 Uhr zur Jahreshauptversammlung in den Speisesaal der Klinik Tettnang ein. Dr. Edmund Weber, Vorsitzender des Fördervereins, freut sich auf die Hauptversammlung nach der langen Corona-bedingten Pause und bedankt sich bei allen Mitgliedern und Spendern für deren bisheriges Engagement und die Treue. Mit den großzügigen Spenden sowohl vom Rotary Club als auch vom Lions Club sowie von ungenannten Spendern, wird das schon länger geplante Projekt „Palliativzimmer“ in absehbarer Zeit umgesetzt.

„Wir haben viel vor mit und in unserer Klinik Tettnang“, so der erste Vorsitzende. Dafür könne es nicht genug Unterstützer geben, wirbt er um weitere Mitglieder. Ziel und Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Klinik Tettnang zur Sicherstellung einer bestmöglichen medizinischen Versorgung für die Bürger der Stadt Tettnang und der Region. Insbesondere fördert der Verein Maßnahmen, die den Aufenthalt der Patienten und Besucher in einer möglichst freundlichen Umgebung ermöglichen und die Arbeitssituation optimieren.