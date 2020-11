Förderverein des Tettnanger Elektronikmuseums verzichtet auf Hauptversammlung

Der Förderverein des Elektronikmuseums Tettnang hat seine für Montag anberaumte Hauptversammlung angesichts der aktuellen Pandemieentwicklungen abgesagt – auch, „um die Mitglieder nicht unnötigen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen“, wie der Vorsitzende Rainer Specker in einer Mitteilung schreibt.

Der Verein hat derzeit 155 Mitglieder, heißt es im Geschäftsbericht für das Jahr 2019, den Specker der „Schwäbischen Zeitung“ geschickt hat. Dank zahlreicher Helfer konnte der Verein einige Sonderveranstaltungen stemmen und wie gewohnt Führungen und insgesamt 14 Kindergeburtstage anbieten. Von April bis Oktober hatte das Museum für den Publikumsverkehr geöffnet. Auch der Museumstreff am Montag sei sehr gut angenommen worden. Ebenfalls gut besucht sei eine Wanderausstellung der Bundesnetzagentur gewesen, die aus dem Verkehr gezogene, gefährliche Elektronikgeräte zeigte. Weitere Aktivitäten waren der Tag des offenen Denkmals und die „Lange Nacht der Museen“ im vergangenen Oktober.

Im Rahmen der Jugendarbeit präsentierte sich das Elektronikmuseum beim ifm-Kinderprogramm, bot ein Projekt im Ferienprogramm der Stadt an und arbeitete mit dem Jugendhaus zusammen. Insgesamt konnte das Museum so fast 1600 Menschen erreichen. Der Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang würdigte das Engagement des Vereins für Jugendliche übrigens mit einem Förderpreis in Höhe von 1000 Euro.

Kurios in Coronazeiten: Weil die fürs Frühjahr vorgesehene Lager-umräumaktion im Museum nicht hatte stattfinden können, verhängte der Förderverein eine Annahmesperre für Gerätespenden: „Gerade in der Coronazeit hatten enorm viele Leute Zeit, ihren Dachboden auszumisten, und wir bekamen sehr viele Geräte angeboten“, heißt es in dem Jahresbericht. Des Weiteren beschäftigten sich die Vereinsmitglieder mit einem neuen Museumsleitsystem. Heiko Dobslaw arbeitet an der Instandsetzung des 275-Kilogramm-Monitors (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Eine neue Vitrine beschäftigt sich dem ehemaligen Schulleiter der Elektronikschule, Lothar Starke. Und natürlich musste der Förderverein im laufenden Jahr wegen Corona zahlreiche Angebote und Veranstaltungen absagen. Gut gelaufen war hingegen die „Tettnanger Kusshaltestelle“ als Idee eines „Selfie-Points mit eingebauter Kamera. Der Jahresbericht schließt mit einer langen Dankesadresse an all die vielen Menschen, die sich in ihrer Freizeit für das Elektronikmuseum engagieren.