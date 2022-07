Förderkreis Heimatkunde besucht Schweizerhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder ein gelungener Besuch des denkmalgeschützten Schweizerhauses und dem 40 Meter hohen Naturdenkmal Bergmammutbaum in der Friedhofstra?e 3. Nach einem Besuch 2018 war das Interesse auch dieses Mal groß. Besitzer Roland Buchinger erklärte mit Begeisterung die Geschichte und Architektur des Hauses und die recht strengen Vorgaben des Denkmalamtes. In drei Gruppen führte er in die ansprechend eingerichteten Zimmer des noch bis 2011 von Frau Seifert bewohnten Hauses und die Besucher fühlten sich um 100 Jahre zurückversetzt. Im Schatten des Mammutbaumes hatte Johanna Buchinger, geborene Seifert, liebevoll eine Kaffeetafel hergerichtet und Gisbert Hoffmann erläuterte die Geschichte dieser Bäume.

Ein Besuch lohnt sich immer wieder. Der Förderkreis bedankt sich recht herzlich für die Gastfreundschaft.