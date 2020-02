Flucht vor dem Corona-Virus: So hat eine Familie aus der Region die Quarantäne in China erlebt

Vorbereitungen in der Region

Ob ein Test auf das Corona-Virus durchgeführt wird, entscheiden Hausarzt oder Klinik nach Absprache mit dem Gesundheitsamt. Noch kann nicht jedes Labor diese Tests durchführen – im Süden erfolgen diese unter anderem in Laboren in Singen, Weingarten, Freiburg und Ulm, wie Landratsamtsprecher Robert Schwarz mitteilt. Das Klinikum Friedrichshafen und die Klinik Tettnang können die Tests nicht selbst durchführen. Ab kommenden Montag wird der regionale Labordienstleister, ein Labor in Ravensburg, dies übernehmen können. Dies spare viel Zeit, denn bisher mussten die Proben zur Befundung nach Berlin geschickt werden, heißt es seitens des Medizin Campus Bodensee. Eine interne Regelung für den Umgang mit Coronavirus-Patienten sei für beide Kliniken initiiert worden. Man orientiere sich dabei an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und der verantwortlichen Behörden. Auch die Oberschwabenklinik (OSK) bereitet sich darauf vor, Corona-Patienten aufzunehmen. Auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu Infektionen im Kreis Ravensburg kommen wird, antwortete der Medizinische Direktor und stellvertretende Geschäftsführer der OSK, Jan-Ove Faust: „Ich rechne fest damit.“ Wenn es sich entsprechend steuern lässt, sollen leichtere Fälle in Wangen und schwerere Fälle am Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg behandelt werden. (lieg)